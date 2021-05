(Di martedì 4 maggio 2021) Quando metterà piede a Roma, non sarà tutto nuovo per José Mourinho. Conosce l'Italia, dove ha vinto con l'Inter, conosce l'Olimpico, teatro di finali e battaglie. E conosce anche,...

FootballAndDre1 : - sportli26181512 : 'Smalling, con quei piedi...'. Mhkitaryan, che liti! Santon e Pedro i pupilli: Mou, ecco chi ritrovi: 'Smalling, co… - DenisTeddyden23 : @aissamebenzine Con Mou ci vuole il giusto mix di esperienza e gioventù. I leader carismatici in rosa potevano esse… - totofaz : @_Pupi81_ @IMBili_ @NicoSpinelli8 Non sono così negativo. Ci sono calciatori che può valorizzare/migliorare e che s… - misterbarcollo : RT @BaldiMarce: Capisco l’entusiasmo, mi sembra eccessivo. Lo scudetto si costruisce con campagne acquisti decenti, programmazione e soprat… -

Ultime Notizie dalla rete : Smalling con

Scherzai: 'i tuoi piedi di sicuro non imposteremo da dietro!', gli dissi"....di vincerel'Inter il Triplete . Dal ritorno in auge di Dzeko, al possibile lancio di Kluivert. Nella Capitale ritroverà anche due giocatori che ha allenato al Manchester United ,e ...Con quale modulo giocherà la Roma di Mourinho? E quali saranno gli interpreti prescelti? Le possibili scelte dello Special One.Josè Mourinho è il nuovo allenatore della Roma e in Capitale, con un contratto di tre anni, avrà l’obbligo di aprire un ciclo vincente ...