Scudetto Inter, Sala: "Festa dei tifosi inevitabile"

Dopo la vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter, i tifosi si sono riversati in piazza per festeggiare il successo della propria squadra. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato così: "E' vero la situazione era certamente prevedibile ma non è pensabile che si potesse evitare che i tifosi scendessero in piazza e sarebbe stato così in qualunque città italiana la cui squadra avesse vinto lo Scudetto".

La risposta di Sala alle critiche della Lega

Il sindaco di Milano, criticato dalla Lega per la gestione dei festeggiamenti, ha risposto: "Io capisco che le immagini di piazza Duomo abbiano potuto colpire la sensibilità di tanti, e considero con attenzione le voci di tanti milanesi arrabbiati. Capisco di meno la strumentalizzazione politica per racimolare ...

