Roma, prima evade dai domiciliari poi aggredisce i poliziotti con una bottiglia: 2 feriti (Di martedì 4 maggio 2021) Gli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara, in via Val Chisone, hanno arrestato H.O., Romano di 26 anni per evasione, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I fatti Sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, quando è scattato l'allarme del braccialetto elettronico i poliziotti si sono recati a casa del giovane accertando la sua assenza. Poco dopo, sorpreso mentre faceva rientro a casa, alla vista degli operanti ha iniziato ad inveire contro di loro minacciandoli ed aggredendoli con una bottiglia di birra. Ricorsi alle cure mediche i due agenti sono stati refertati con 5 e 7 giorni di prognosi. su Il Corriere della Città.

