Pietro Delle Piane diffidato da Mediaset verso il GF Vip 6? Il contatto c’è stato

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 4 maggio 2021) Anche se manca ancora molto a settembre e quindi all’inizio del GF Vip 6, gli autori e il conduttore Alfonso Signorini sembrano essere già al lavoro per formare il cast di questa nuova edizione. Il presentatore in questione, nello specifico, parrebbe essere andato contro la diffida die di Fascino nei confronti die di averl’attore per partecipare al reality show. Dopo il gran polverone che si è alzato nei mesi scorsi, a seguitodichiarazioni disu Temptation Island avvenute nello studio di Live non è la d’Urso, l’attore calabrese è tornato a far parlare di sé e di un suo possibile ritorno sul piccolo schermo. Il compagno di Antonella Elia, infatti, è sparito dalla tv e ...