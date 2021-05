Omicidio Vannini: Antonio Ciontoli condannato a 14 anni in via definitiva (Di martedì 4 maggio 2021) È arrivata nella serata di lunedì 3 aprile 2021 la sentenza che mette finalmente un punto all’Omicidio di Marco Vannini. La pronuncia conferma quanto stabilito dalla sentenza bis della Corte D’Appello del 30 settembre scorso. Condanna infatti in via definitiva Antonio Ciontoli a 14 anni di carcere per Omicidio volontario con dolo eventuale. La moglie Maria Pezzillo e i figli, Federico e Martina, dovranno invece scontare 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in Omicidio volontario. La mamma della vittima: «La scorsa settimana l’ho sognato, mi diceva ‘mamma andrà tutto come deve andare’». La lettura della sentenza, emessa in via definitiva, è stata accolta in aula da applausi e grida di gioia. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) È arrivata nella serata di lunedì 3 aprile 2021 la sentenza che mette finalmente un punto all’di Marco. La pronuncia conferma quanto stabilito dalla sentenza bis della Corte D’Appello del 30 settembre scorso. Condanna infatti in viaa 14di carcere pervolontario con dolo eventuale. La moglie Maria Pezzillo e i figli, Federico e Martina, dovranno invece scontare 9e 4 mesi per concorso anomalo involontario. La mamma della vittima: «La scorsa settimana l’ho sognato, mi diceva ‘mamma andrà tutto come deve andare’». La lettura della sentenza, emessa in via, è stata accolta in aula da applausi e grida di gioia. I ...

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - Agenzia_Ansa : Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i fi… - RaiNews : 14 anni per il padre, 9 anni e 4 mesi per la moglie e i figli Martina e Federico #Vannini #Ciontoli #Cassazione - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Ma… - DEARLIAM93 : Omicidio Vannini, la Cassazione conferma le condanne dei Ciontoli. -