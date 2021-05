Mourinho alla Roma | Capello | Ora servono i giocatori

ZZiliani : ULTIMORA. Diciamolo, #Mourinho alla #Roma è una notizia talmente grande, inattesa e clamorosa da mettere totalmente… - FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - Tommasolabate : Mourinho alla Roma. La vera Superlega torna a essere la nostra Serie A, fidatevi. Che bello. - GiorgiaVenturi8 : Ben tornato Josè #Mourinho meglio alla Roma che alla Juve! - perux_x : RT @perux_x: @ZanoMind sbaglio , o l altro giorno ho sentito suddetta frase :'Se mourinho viene alla roma, ve giuro faccio l elicottero con… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho alla

Servono nuovi nomi L'esperienza disarà un fattore fondamentale per permettereRoma di ripartire: dopo l'esperienza fallimentare al Tottenham il portoghese ha bisogno di vincere un ...Personaggio unico, in panchina ma non solo.allenerà la Roma a partire dalla prossima stagione e l'Italia ritrova un "maestro" nell'... Critichesquadra, riflessioni, scatti di vita privata ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Il clamoroso annuncio di José Mourinho alla Roma ha scatenato non solo le fantasie, ma anche la genialità dei tifosi. In poche ore, i social sono esplosi, con decine e decine ...