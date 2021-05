Isola | Emanuela Tittocchia è una furia | la naufraga non le manda a dire ad una collega

dave7664238245 : @AlessandraSegn5 @SimonaMattei8 Ma subito dopo Emanuela a seguire. Non è un personaggio che sa valorizzare il trash… - xizercul : RT @oocisola: Emanuela Tittocchia sulle sue tette: “senti io ho speso 8250 euro vuoi che non le faccio vedere?” #isola - patrizia_pagni : #isola #teampersia ve la siete presa perché #valentinapersia ha chiamato Isolde 'Heidi' (ragazza di montagna, tutto… - ZambucoGiusy : #isola tommaso salvo emanuela solo perche voglio vederla sputtanare venerdi - CamillaRosola : E anche tommy ha detto di salvare Emanuela. Tommy ti amo ogni giorno di più #isola #tzvip -

Stiamo parlando di Awed e diTittocchia , i due sono ogni giorno più vicini e si sono ... Awed è dimagrito moltissimo da quando è all'Dei Famosi. Il giovane ragazzo sta risentendo ...La quattordicesima puntata de L'dei Famosi si è conclusa con l'eliminazione di Gilles Rocca e la nomination di Miryea Stabile, Ubaldo Lanzo,Tittocchia e Roberto Ciufoli. L'dei ...Scontro tra le due naufraghe dell’Isola dei Famosi 2021. Emanuela Tittocchia non ha gradito la nomination di Isolde Kostner, che l’ha definita poco attiva. Le due si sono scontrate dopo che l’attrice ...L’isola dei famosi è andata in onda nella giornata di ieri e per Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini è arrivato nuovamente il momento ...