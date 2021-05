Incidente per Patrizia De Blanck: prende a ‘ombrellate’ un omofobo (Di martedì 4 maggio 2021) Incidente per la contessa Patrizia De Blanck: la donna prende ad ombrellate un uomo accusato di essere omofobo. I dettagli del gesto L’abito non fa il monaco e nemmeno il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 4 maggio 2021)per la contessaDe: la donnaad ombrellate un uomo accusato di essere. I dettagli del gesto L’abito non fa il monaco e nemmeno il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

matteosalvinimi : Non si può morire così. Sicurezza, regole, controlli a tappeto: altro che 'festa dei lavoratori', queste devono ess… - figurinepanini : 72 anni fa nel tragico incidente di Superga ci lasciava il Grande Torino. Una delle formazioni più forti e celebri… - Tg3web : La Procura ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità dell'incidente avvenuto in un'azienda tessile del… - maddalena2471 : RT @unoscribacchino: La storia di Erno Erbstein, l'allenatore ungherese che sfuggì alle leggi razziali fasciste e alle deportazioni naziste… - Lorenzxo2 : RT @ninanina900105: In un Paese con 60 milioni di abitanti è normale. Si muore di cancro, d’infarto,per un incidente, c’è gente che si suic… -