Il lungo post con cui Pio e Amedeo non chiedono scusa

(Di martedì 4 maggio 2021) “Siamo alla folliaaa!”, è il titolo dele nuovodi Pio e. Che – tutto sommato – è uno dei pochi concetti che mette d’accordo sia chi sta con loro, che chi gli dà contro. Perché il duo comico foggiano oggi ha voluto tornare sul famoso discorso dell’ultima puntata di Felicissima sera, il programma con cui la coppia ha debuttato in prima serata negli studi Mediaset. In buona sostanza, in quel monologo si diceva che le parole non sono importanti. O meglio: dicevano che le parole offensive, non sono tanto offensive se pronunciate con buone intenzioni. Che, attenzione, sono quelle che – secondo loro – danno importanza a ciò che si dice. E quindi, secondo Pio e, se chiamo qualcuno “fro**o” o “ricchi**e” ma in buona fede, non faccio nulla di grave; se invece lo dico per insultare, allora ecco che ...

FabioTraversa : RT @tvblogit: Dopo il monologo delle polemiche sul politically correct a #FelicissimaSera, @pioeamedeo83 si difendono con un lungo post sui… - tvblogit : Dopo il monologo delle polemiche sul politically correct a #FelicissimaSera, @pioeamedeo83 si difendono con un lung… - EleonoraCamilli : @lapsus_linguae Un lungo post in cui ci fanno sapere che è appena cominciata la loro battaglia ai luoghi comuni e a… - chirasabua : madonna tantissima voglia di leccarti quel bel pisellone turgido e lungo — boh - EnelGroupIT : Il nostro presidente, Michele Crisostomo spiega l'importanza del ESG reporting nel creare valore sostenibile a lung… -

Ultime Notizie dalla rete : lungo post

next

Gli uffici requirenti della Capitale indagano per calunnia Marcella Contrafatto, impiegata del Csm dicorso nonché assistente di Davigo. La donna è accusata aver fatto uscire fuori da Palazzo ...Pio e Amedeo , bersagliati dalle critiche per il discorso in TV sul politicamente corretto, hanno affidato la propria risposta a unsu Facebook, in cui hanno messo subito in chiaro di non dovere scuse a nessuno. Nell'ultima puntata di Felicissima Sera , andata in onda su Canale 5 venerdì 30 aprile, i due comici pugliesi ...Pio e Amedeo rompono il silenzio dopo le critiche ricevute in seguito al monologo dell'ultima serata di Felicissima Sera, ecco le parole ...Il Post di Perugia pronto per riaprire al pubblico in sicurezza. Il Post di Perugia pronto per riaprire al pubblico in ...