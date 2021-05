'Ho sequestrato mio figlio per non morire di botte', dal Salento storia di una 44enne prigioniera di un violento (Di martedì 4 maggio 2021) 'Oggi sono una ragazza che si depila, che ha preso peso, tinge i capelli'. Sorride, 44 anni, un fiume in piena senza mai toni cupi nell'eloquio. Per lei venerdì, potrebbe cambiare radicalmente tutto. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 4 maggio 2021) 'Oggi sono una ragazza che si depila, che ha preso peso, tinge i capelli'. Sorride, 44 anni, un fiume in piena senza mai toni cupi nell'eloquio. Per lei venerdì, potrebbe cambiare radicalmente tutto. ...

nigno11 : RT @LaGazzettaWeb: «Ho sequestrato mio figlio per non morire di botte», dal Salento storia di una 44enne prigioniera di un violento https:/… - LaGazzettaWeb : «Ho sequestrato mio figlio per non morire di botte», dal Salento storia di una 44enne prigioniera di un violento - Rosy17027547 : I miei x castigo mi avevano sequestrato il mio orsacchiotto x una settimana. Andavo nel bagno dei miei a vederlo in… - RenzyTony : Ciao Amico mio, Tel.3884998381 Amici del mio CORAZO'N, il Super Show Del FotomontaggioReportaePromotion di RomanoLe… -