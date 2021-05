Gigabyte Aorus Model X e S: ma non sono le auto Tesla (Di martedì 4 maggio 2021) Si chiamano come le auto Tesla, ma non sono auto. sono i nuovi PC All In One gaming di casa Gigabyte, ecco Aorus Model X e Model S Curioso il nome dato dalla casa taiwanese Gigabyte alle sue nuove soluzioni, che senza troppi giri di parole si tratta di una trovata marketing per infondere l’idea che i suoi nuovi PC da gaming Aorus Model X e Model S siano veloci e prestanti quanto le due vetture elettriche dell’azienda di Elon Musk. Ma escluso il nome dei prodotti, offrono davvero tutta questa potenza? Vediamoli nel dettaglio. Quando si affronta l’aumento delle prestazioni di un PC, il multi-core, l’alta frequenza e l’archiviazione diventano uno standard per una ... Leggi su tuttotek (Di martedì 4 maggio 2021) Si chiamano come le, ma noni nuovi PC All In One gaming di casa, eccoX eS Curioso il nome dato dalla casa taiwanesealle sue nuove soluzioni, che senza troppi giri di parole si tratta di una trovata marketing per infondere l’idea che i suoi nuovi PC da gamingX eS siano veloci e prestanti quanto le due vetture elettriche dell’azienda di Elon Musk. Ma escluso il nome dei prodotti, offrono davvero tutta questa potenza? Vediamoli nel dettaglio. Quando si affronta l’aumento delle prestazioni di un PC, il multi-core, l’alta frequenza e l’archiviazione diventano uno standard per una ...

tuttoteKit : #Gigabyte Aorus Model X e S: ma non sono le auto Tesla #GigabyteAorusModelX #tuttotek - PlanetR7_ : Model X e Model S non sono le auto Tesla, ma i PC gaming Aorus di Gigabyte - hwupgrade : Chissà cosa ne pensano in casa #Tesla dei nuovi PC gaming di #Gigabyte - SPOILER: probabilmente nulla ?? #Aorus - LeOfferteOnline : Rilevato abbassamento di prezzo da 2322.64€ a 1200€. #Amazon #Offerta #Sconto #Promozione - gigibeltrame : Model X e Model S non sono le auto Tesla, ma i PC gaming Aorus di Gigabyte #digilosofia -