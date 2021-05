Estate in Sardegna, parte la Salerno-Cagliari: ora navi a ‘zero emissioni in porto’ (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – C’è anche la rotta Salerno-Cagliari A/R nella promozione lanciata da Grimaldi Lines per l’Estate. “E’ tempo di pensare ai grandi spazi aperti e incontaminati, alle lunghe spiagge bianche, ai bagni rigeneranti nelle acque cristalline. Dopo un inverno lungo e impegnativo, è il momento di soddisfare il desiderio d’Estate che è in ognuno di noi e prenotare un viaggio con Grimaldi Lines”, scrive la compagnia. La promozione prevede la riduzione del 15% “sulle destinazioni italiane più richieste dal mercato per l’Estate 2021: a prezzi vantaggiosi si può acquistare un posto sui traghetti per la Sardegna e per la Sicilia e, partendo al contrario dalle maggiori isole, si possono raggiungere la verde Toscana e le splendide ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– C’è anche la rottaA/R nella promozione lanciata da Grimaldi Lines per l’. “E’ tempo di pensare ai grandi spazi aperti e incontaminati, alle lunghe spiagge bianche, ai bagni rigeneranti nelle acque cristalline. Dopo un inverno lungo e impegnativo, è il momento di soddisfare il desiderio d’che è in ognuno di noi e prenotare un viaggio con Grimaldi Lines”, scrive la compagnia. La promozione prevede la riduzione del 15% “sulle destinazioni italiane più richieste dal mercato per l’2021: a prezzi vantaggiosi si può acquistare un posto sui traghetti per lae per la Sicilia e,ndo al contrario dalle maggiori isole, si possono raggiungere la verde Toscana e le splendide ...

anteprima24 : ** Estate in Sardegna, parte la ##Salerno-Cagliari: ora navi a 'zero emissioni in porto' ** - PatrizSarda : RT @confusa11: Sognando l'estate in Sardegna Cala Luna ?? - confusa11 : Sognando l'estate in Sardegna Cala Luna ?? - IlSensoDiCerte : RT @AnimaAnonima_: @IlSensoDiCerte @cR74004300 @gian_d_gian @Giulio_Firenze @MonacaMonza @aluollin Io sarda, le ho viste solo la scorsa est… - AnimaAnonima_ : @IlSensoDiCerte @cR74004300 @gian_d_gian @Giulio_Firenze @MonacaMonza @aluollin Io sarda, le ho viste solo la scors… -