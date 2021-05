Come ricevere i finanziamenti del piano scuola per l’estate 2021 (Di martedì 4 maggio 2021) Il progetto del ministero dell’Istruzione per tenere aperti gli istituti da giugno per fornire sostegno agli studenti prende corpo. Ecco Come partecipare (Foto: Nicolò Campo/Sipa Usa)Il ministero dell’Istruzione ha approvato il piano scuola per l’estate 2021, l’iniziativa che consentirà alle istituzioni scolastiche di restare aperte durante i mesi estivi e fornire percorsi educativi e relazionali aggiuntivi alle studentesse e agli studenti, dopo il lungo periodo in didattica a distanza. Per partecipare al progetto le scuole dovranno completare un’iscrizione online con cui candidarsi a ricevere i fondi stanziati dal ministero. Compilazione scheda anagrafica Come prima cosa le istituzioni statali dovranno aggiornare e completare le schede anagrafiche dei dirigenti ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Il progetto del ministero dell’Istruzione per tenere aperti gli istituti da giugno per fornire sostegno agli studenti prende corpo. Eccopartecipare (Foto: Nicolò Campo/Sipa Usa)Il ministero dell’Istruzione ha approvato ilper, l’iniziativa che consentirà alle istituzioni scolastiche di restare aperte durante i mesi estivi e fornire percorsi educativi e relazionali aggiuntivi alle studentesse e agli studenti, dopo il lungo periodo in didattica a distanza. Per partecipare al progetto le scuole dovranno completare un’iscrizione online con cui candidarsi ai fondi stanziati dal ministero. Compilazione scheda anagraficaprima cosa le istituzioni statali dovranno aggiornare e completare le schede anagrafiche dei dirigenti ...

