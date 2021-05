Come faceva Renzi a sapere del video in autogrill? (Di martedì 4 maggio 2021) Nessun atto di accusa, ma una strana coincidenza messa in evidenza da Report: Come faceva Matteo Renzi a sapere del video in autogrill prima ancora della messa in onda della puntata? Se lo domanda la stessa trasmissione di Rai3 che ieri sera (lunedì 3 maggio) ha mostrato le immagini di quell’incontro – immortalato da una donna che si trovava lì di passaggio (Come raccontato dalla stessa testimone oculare) – con Marco Mancini del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). Come faceva Matteo Renzi a sapere che la redazione di Report era in possesso del video che ritraeva l’incontro tra lui e l’agente segreto Marco Mancini? #Report pic.twitter.com/jpFHbXUp9e — Report ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Nessun atto di accusa, ma una strana coincidenza messa in evidenza da Report:Matteodelinprima ancora della messa in onda della puntata? Se lo domanda la stessa trasmissione di Rai3 che ieri sera (lunedì 3 maggio) ha mostrato le immagini di quell’incontro – immortalato da una donna che si trovava lì di passaggio (raccontato dalla stessa testimone oculare) – con Marco Mancini del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza).Matteoche la redazione di Report era in possesso delche ritraeva l’incontro tra lui e l’agente segreto Marco Mancini? #Report pic.twitter.com/jpFHbXUp9e — Report ...

reportrai3 : Renzi fa riferimento al video girato a Fiano Romano ma fino a quel momento durante l’intervista non avevamo menzion… - reportrai3 : Come faceva Matteo Renzi a sapere che la redazione di Report era in possesso del video che ritraeva l’incontro tra… - SirDistruggere : La Rai sostiene che la telefonata registrata da Fedez sia stata manipolata e tagliata, negando ancora la richiesta… - giap87625642 : RT @reportrai3: Come faceva Matteo Renzi a sapere che la redazione di Report era in possesso del video che ritraeva l’incontro tra lui e l’… - antokrx : RT @reportrai3: Renzi fa riferimento al video girato a Fiano Romano ma fino a quel momento durante l’intervista non avevamo menzionato il v… -