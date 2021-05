Canone Rai speciale 2021: esonero del pagamento nel decreto Sostegni bis (Di martedì 4 maggio 2021) Nessun pagamento del Canone Rai speciale 2021 per tutti i locali pubblici come bar, negozi, ristoranti e alberghi che non hanno potuto lavorare a pieno regime a causa delle restrizioni imposte per via della pandemia di Covid: a stabilirlo la bozza del nuovo decreto Sostegni bis (conosciuto anche come decreto Imprese) che sta circolando da alcune ore in rete, in attesa di essere approvato. L’articolo 8 del nuovo decreto sottolinea l’abrogazione dell’articolo 6 del precedente decreto Sostegni, che applicava una riduzione del 30 per cento il Canone di abbonamento alle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Come si legge nella bozza: ... Leggi su leggioggi (Di martedì 4 maggio 2021) NessundelRaiper tutti i locali pubblici come bar, negozi, ristoranti e alberghi che non hanno potuto lavorare a pieno regime a causa delle restrizioni imposte per via della pandemia di Covid: a stabilirlo la bozza del nuovobis (conosciuto anche comeImprese) che sta circolando da alcune ore in rete, in attesa di essere approvato. L’articolo 8 del nuovosottolinea l’abrogazione dell’articolo 6 del precedente, che applicava una riduzione del 30 per cento ildi abbonamento alle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Come si legge nella bozza: ...

