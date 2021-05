Calcio: Branca, 'Mourinho alla Roma è un colpo fantastico, sarà un acceleratore' (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag (Adnkronos) - "Mourinho alla Roma? Sono molto contento per lui. E' un colpo fantastico per la Roma, per il club, per i proprietari e per i giocatori sarà un acceleratore magnifico". Sono le parole di Marco Branca, ex ds dell'Inter del triplete con Mourinho all'Adnkronos, sull'arrivo dello Special One sulla panchina della Roma. "Sorpreso dalle tempistiche? No, fa parte del mondo del Calcio. Sono state prese delle decisioni da parte della proprietà giallorossa dopo le ultime partite e le ultime vicissitudini e credo che abbiano fatto l'accelerata giusta", ha sottolineato Branca. "Credo che prendono un allenatore di primissimo livello, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021), 4 mag (Adnkronos) - "? Sono molto contento per lui. E' unper la, per il club, per i proprietari e per i giocatoriunmagnifico". Sono le parole di Marco, ex ds dell'Inter del triplete conall'Adnkronos, sull'arrivo dello Special One sulla panchina della. "Sorpreso dalle tempistiche? No, fa parte del mondo del. Sono state prese delle decisioni da parte della proprietà giallorossa dopo le ultime partite e le ultime vicissitudini e credo che abbiano fatto l'accelerata giusta", ha sottolineato. "Credo che prendono un allenatore di primissimo livello, per ...

