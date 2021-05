Ave | Divo José

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 4 maggio 2021) A Carlo Calenda, che “simpatizza” per la Roma ma di calcio non è che proprio ci azzecchi, una volta scappò detto che al posto della Raggi “i romani preferirebbero anche un laziale”. Si incazzò pure Burioni. Probabile che intendesse dire “i romanisti”, ma era un qui pro quo e non riuscì a spiegarsi lo stesso, un po’ come il suo amico Renzi con la gita in Arabia. Comunque, acqua passata. La notizia politica (sì, politica) è che arriva a Roma un mattatore super, anzi proprio special, che l’insipienza della Raggi oscurerà come un imperatore in trionfo sul suo carro. Dei candidati, chi si ricorderà più? La più malmessa tra le capitali avrà finalmente il suo marziano a Roma. Qualcuno di cui parlare invece di passare il tempo a maledire assenteisti dell’Atac o pizzardoni. “L’As Roma è lieta di annunciare cheMourinho sarà il nuovo responsabile tecnico della prima squadra ...