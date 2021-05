1 minuto in Borsa 4 maggio 2021 (Di martedì 4 maggio 2021) (TeleBorsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Si distinguono a Piazza Affari il settore alimentare (+3,28%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto chimico (-1,34%). Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +104 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,84%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM non manifatturiero, del PMI composito e delle Scorte di Petrolio. Sempre domani, in Unione Europea, sarà pubblicato il PMI composito. Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.746,25 punti. Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Tele) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Si distinguono a Piazza Affari il settore alimentare (+3,28%). In fondo alla classifica, iri ribassi si manifestano nel comparto chimico (-1,34%). Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +104 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,84%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM non manifatturiero, del PMI composito e delle Scorte di Petrolio. Sempre domani, in Unione Europea, sarà pubblicato il PMI composito. Si attende un avvio negativo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.746,25 punti.

