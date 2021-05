TEMPESTA D’AMORE | anticipazioni e trame puntate dal 9 al 15 maggio 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 3 maggio 2021)settimanali dida domenica 9 a sabato 15: Leggi anche:tedesche: Selina bacia il suo ex marito! E Christoph… I Saalfeld hanno un piano per incastrare Ariane: Robert deve avvicinarsi alla donna e ottenere la sua fiducia con lo scopo di rubarle il cellulare. In questo modo dovrebbe essere possibile rintracciare il luogo dove Ariane ha fatto sparire Karl. Alfons vuole rimettere a nuovo un grammofono che Vanessa ha trovato tra i rifiuti per donarlo al mercatino di beneficienza. Hildegard, però, si lega moltissimo all’oggetto e finisce per chiedere al marito di non darlo via. Cornelia si ritrova inaspettatamente faccia a faccia con Robert e i due sono ...