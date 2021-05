Stadio Lazio | ipotesi Tor di Valle per i biancocelesti Le ultime

(Di lunedì 3 maggio 2021) Vitek potrebbe offrire i terreni di Tor dial presidente Lotito per far costruire lodella: la situazione Si continua a parlare di. E si continua a parlare di Tor di. Stavolta, però, all’ex ippodoromo sarebbe legata la. Secondo quanto riportato da L’Espresso, il magnate Radovan Vitek – che ha acquistito i terreni insieme a Parsitalia – potrebbe offrire l’area al presidente Claudio Lotito. Dopo il rifiuto della Roma di costruire lì l’impianto sportivo, l’imprenditore vorrebbe dare una nuova vita all’ippodromo, non è eslcusa comunque la volontà di riportarlo alla sua vocazione iniziale. La proposta di Vitek potrebbe esser ragionevole, visti i numerosi stacoli per la costruzione del centro ideato dal patron biancoceleste in Val ...

IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - LorenzoPTX : @cortomuso Lotito voleva fare una città dello sport con lo stadio della Lazio al centro, se la Raggi ci fa smantell… - AzMCFC : ???? Stadio Olimpico - Roma ???? Lazio ??? - RedGiorgio81 : @andrea_82b15 Scelta che sarebbe geograficamente sbagliata. La Lazio dovrebbe fare lo stadio a Roma Nord dove la ma… - MondoLazio : Ora la Lazio pensa allo stadio a Tor di Valle: -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Lazio

Vitek potrebbe offrire i terreni di Tor di Valle al presidente Lotito per far costruire lodella: la situazione Si continua a parlare di. E si continua a parlare di Tor di Valle. Stavolta, però, all'ex ippodoromo sarebbe legata la. Secondo quanto riportato da L'...Io sostengo da tempo che è più sicuro unoa capienza ridotta, al 15 - 20% dove tutti sono ... infettivologo e referente scientifico per le strategie vaccinali della Regione, la festa dei ...Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, nel suo intervento a Radio Sportiva ha fatto il punto sui conti nerazzurri e sulla possibile. cessione di un big nella prossima stagione: “Oggi non s ...Il Cagliari al Maradona conquista in extremis il punto salvezza, l'Atalanta spreca una grande occasione per allungare.