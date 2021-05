Shevchenko: ‘Istanbul? Fu Maradona a dirmi di non pensarci più” | News (Di lunedì 3 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha raccontato un aneddoto relativo alla finale persa contro il Liverpool Leggi su pianetamilan (Di lunedì 3 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan., ex attaccante del Milan, ha raccontato un aneddoto relativo alla finale persa contro il Liverpool

sportli26181512 : Shevchenko: 'Allenare il Milan? Lo spero. Maradona dopo Istanbul mi disse... ' - Rosyr90Raguso : Shevchenko Finale Istanbul:'Per mesi non sono riuscito a dormire, non credevo che potesse accadere una cosa del gen… - zazoomblog : Shevchenko: «Fortunato a giocare al Milan. Dopo Istanbul non dormivo» - #Shevchenko: #«Fortunato #giocare - GIUSPEDU : RT @MilanPress_it: #Shevchenko sulla finale di Istanbul: 'Per mesi non sono riuscito a dormire. Non credevo che potesse accadere una cosa d… - MilanPress_it : #Shevchenko sulla finale di Istanbul: 'Per mesi non sono riuscito a dormire. Non credevo che potesse accadere una c… -