Sgominata in Germania una rete di pedofilia con 400mila iscritti (Di lunedì 3 maggio 2021) Si tratterebbe, secondo la polizia tedesca, della più grande piattaforma pedopornografica del mondo. La magistratura tedesca ha chiuso “Boystown”, una piattaforma sul Darknet per lo scambio di materiale pedopornografico con oltre 400 mila membri provenienti da tutto il mondo. È quanto comunicato dall’Ufficio centrale per la lotta alla criminalità su Internet (Zit) presso la Procura di dFrancoforte sul Meno. Arrestate anche 3 persone, ritenute dalla polizia gli amministratori e responsabili di Boystown. A scoprire l’esistenza della piattaforma, che esisterebbe almeno dal 2018, è stato l’Ufficio federale di polizia criminale (Bka), con la collaborazione di altri organi inquirenti nazionali e stranieri. Gli imputati, come riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”, sono già stati arrestati a metà aprile, in seguito alla perquisizione delle loro abitazioni. Si tratterebbe di un ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Si tratterebbe, secondo la polizia tedesca, della più grande piattaforma pedopornografica del mondo. La magistratura tedesca ha chiuso “Boystown”, una piattaforma sul Darknet per lo scambio di materiale pedopornografico con oltre 400 mila membri provenienti da tutto il mondo. È quanto comunicato dall’Ufficio centrale per la lotta alla criminalità su Internet (Zit) presso la Procura di dFrancoforte sul Meno. Arrestate anche 3 persone, ritenute dalla polizia gli amministratori e responsabili di Boystown. A scoprire l’esistenza della piattaforma, che esisterebbe almeno dal 2018, è stato l’Ufficio federale di polizia criminale (Bka), con la collaborazione di altri organi inquirenti nazionali e stranieri. Gli imputati, come riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”, sono già stati arrestati a metà aprile, in seguito alla perquisizione delle loro abitazioni. Si tratterebbe di un ...

Ticinonline : Immagini e video pedopornografici condivisi tra 400 membri: il sito è stato chiuso, e quattro persone sono finite i… - Fragatton1 : RT @HuffPostItalia: Sgominata in Germania una rete di pedofilia con 400mila iscritti - HuffPostItalia : Sgominata in Germania una rete di pedofilia con 400mila iscritti - VinceIT : Grande successo, auspico pene severissime. Pedofilia: sgominata in Germania rete Darknet, 400mila adepti - Mondo -… - serenel14278447 : Sgominata in Germania maxi rete Darknet di pedofilia -