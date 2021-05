Se a Sputnik togli la propaganda resta un flop colossale

(Di lunedì 3 maggio 2021) A marzo pareva che l’Europa, annaspando dietro ai ritardi nelle consegne dei vaccini, si stesse per votare aV. Angela Merkel ed Emmanuel Macron avevano parlato con Vladimir Putin dell’adozione e della produzione del vaccino russo nei rispettivi Paesi, mentre dall’Austria Sebastian Kurz premeva sull’Ue perchè l’Ema (l’agenzia europea del farmaco) lo approvasse in fretta e furia. Anche in Italia per un attimo è parso che si dovesse iniziare a produrre il siero russo, complice il suo arrivo a San Marino e il fronte variegato dei politici proV era effettivamenteto dai suoi sostenitori come una sorta di Graal: disponibile subito, facile da trasportare e conservare, efficace, economico. E Mosca non ha mai staccato il piede dall’acceleratore di un’immensa campagna di diplomazia vaccinale ...

Ultime Notizie dalla rete : Sputnik togli

Sputnik Italia

I virus mutano perché si replicano, solo se al virusterreno potrà fare un passo indietro. I ... tra cui quello basato sulla stessa tecnologia di Astrazeneca eV: un Dna associato a un ...I virus mutano perché si replicano, solo se al virusterreno potrà fare un passo indietro. I ... tra cui quello basato sulla stessa tecnologia di Astrazeneca eV: un Dna associato a un ...Gravi problemi di conformità e sicurezza per il vaccino anticovid russo, Sputnik V, a doppio vettore virale Gam-COVID-Vac. Questo è composto da un virus in grado di replicarsi all'interno del nostro o ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, Il Ministero della Salute ha ...