Roma, con Sarri sarà rivoluzione: chi parte e chi resta (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella prossima estate la Roma partirà da un progetto completamente nuovo. L’addio di Fonseca è una delle poche certezze del finale di stagione e i giallorossi sono pronti a portare nella capitale un tecnico di prima fascia. Tutti gli indizi al momento portano a Maurizio Sarri. La trattativa con l’allenatore va avanti da tempo e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella prossima estate lapartirà da un progetto completamente nuovo. L’addio di Fonseca è una delle poche certezze del finale di stagione e i giallorossi sono pronti a portare nella capitale un tecnico di prima fascia. Tutti gli indizi al momento portano a Maurizio. La trattativa con l’allenatore va avanti da tempo e L'articolo

CarloCalenda : Dire “al secondo turno ovunque con il M5S”, a prescindere da chi sono i candidati e dalla loro qualità è la fine de… - fattoquotidiano : Roma, Raggi: “Marino fu avversato dai suoi perché stava provando a cambiare le cose. Tornando indietro non rifarei… - EnricoLetta : Inizia la nostra riflessione sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa. A Roma con ?@IratxeGarper? e i leader di ?… - Evariste50 : RT @EnricoLetta: Inizia la nostra riflessione sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa. A Roma con ?@IratxeGarper? e i leader di ?@TheProgre… - franceccobass : @KT66_Designer Nemmeno io, qualcuno parla di sponsor pesanti in grado di alimentare le casse, vedremo, per adesso h… -