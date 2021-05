Prato | morta operaia tessile di 23 anni | incastrata in una macchina

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tragedia sul lavoro, oggi 3 maggio 2021, a Oste di Montemurlo, in provincia di. Un'di 23, madre di una bambina, èin seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto nell'«Orditura Luana», aziendain via Garigliano. Secondo le prime ricostruzioni la giovane sarebbe rimasta intrappolata in unrio, un orditoio, dopo essere stata trascinata dal rullo L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Prato morta

Una 22enne èin seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto stamani in un'azienda tessile in via Garigliano a Oste di Montemurlo, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni la giovane sarebbe ...Una giovane operaia di 23 anniquesta mattina in un incidente sul lavoro in uno stabilimento del distretto tessile pratese. L ... in provincia di. Secondo una prima e ancora frammentaria ...I colleghi hanno dato subito l’allarme, ma il personale del 118 giunto sul posto ha solo potuto constatarne il decesso ...Una giovane operaia di 23 anni è morta questa mattina in un incidente sul lavoro in uno stabilimento del distretto tessile pratese. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 alli ...