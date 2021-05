Pisa-Venezia | formazioni e dove vederla

PISAinVIDEO : 36^ giornata: Pisa-Venezia | I precedenti giocati all’Arena Garibaldi - PISAinVIDEO : 36^ giornata: Pisa-Venezia | Designato l’arbitro del match - psb_original : Venezia, i convocati di Zanetti per il Pisa: presenti Maleh e Di Mariano #SerieB - PisaNews : Luca D'Angelo: 'Contro il Venezia possiamo dire la nostra' - - psb_original : Venezia, Zanetti: 'Pisa? Affrontiamo un avversario di grande gamba. Da valutare Di Mariano e Maleh' #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Venezia

... Arezzo, Orvieto, Forlì, Rovereto +20°C a Milano, Torino, Catania, Bari, Trieste, Udine,, ... Ravenna, Asti, Novara, Cuneo, Biella, Senigallia, Bressanone +17°C a Savona, Belluno +16°C a,......- DAZN Chievo - Cremonese (Serie B) - DAZN SPAL - Frosinone (Serie B) - DAZN Monza - Lecce (Serie B) - DAZN Pescara - Reggiana (Serie B) - DAZN Pordenone - Salernitana (Serie B) - DAZN...Sono 25 i giocatori convocati da Paolo Zanetti per la sfida contro il Pisa di domani. Assente Aramu per squalifica, mentre recuperano sia il mediano Maleh sia l'attaccante Di Mariano. Di ...La partita Pisa - Venezia di Martedì 4 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36° giornata di Serie B ...