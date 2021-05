Osimhen sta dimostrando che è lui l’attaccante del futuro del Napoli (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono stati diversi gli interrogativi che si sono susseguiti durante la stagione del Napoli. In questo senso, il più grande è sicuramente quello che riguarda Victor Osimhen. Dopo le ultime uscite viene da chiedersi che annata sarebbe stata la sua, senza i vari problemi fisici. Forse la rincorsa ad un piazzamento utile per la Champions League sarebbe stata più agevole, o magari nelle coppe il Napoli avrebbe potuto fornire prestazioni di maggiore spessore. In ogni caso, così a ridosso della fine del campionato, non è nemmeno il momento giusto per la dietrologia. Guardando dunque al presente, la squadra sembra aver consolidato un certo tipo di equilibri che hanno finito per valorizzare l’attaccante nigeriano, sia che parta titolare sia che subentri a gara in corso. Finalmente Gennaro Gattuso può contare su un giocatore ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono stati diversi gli interrogativi che si sono susseguiti durante la stagione del. In questo senso, il più grande è sicuramente quello che riguarda Victor. Dopo le ultime uscite viene da chiedersi che annata sarebbe stata la sua, senza i vari problemi fisici. Forse la rincorsa ad un piazzamento utile per la Champions League sarebbe stata più agevole, o magari nelle coppe ilavrebbe potuto fornire prestazioni di maggiore spessore. In ogni caso, così a ridosso della fine del campionato, non è nemmeno il momento giusto per la dietrologia. Guardando dunque al presente, la squadra sembra aver consolidato un certo tipo di equilibri che hanno finito per valorizzarenigeriano, sia che parta titolare sia che subentri a gara in corso. Finalmente Gennaro Gattuso può contare su un giocatore ...

