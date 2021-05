In Germania 400mila persone iscritte in una rete di pedofilia | chiusa la piattaforma digitale

(Di lunedì 3 maggio 2021) Inè stata sgominata una fittissimadi pedofili che è diffusa ormai in tutto il mondo ed ha raggiunto proporzioni molto vaste. Si tratterebbe, secondo la polizia tedesca, della più ...

ANSA Nuova Europa

Inè stata sgominata una fittissima rete di pedofili che è diffusa ormai in tutto il mondo ed ha raggiunto proporzioni molto vaste. Si tratterebbe, secondo la polizia tedesca, della più grande ...Nel corso delle indagini, sono state perquisite anche sette case nel Nord della, in Baviera e ad Amburgo. Come funzionava la rete Boystown La rete Boystown contavaadepti, ...La polizia insieme alla procura di francoforte sul Meno hanno scoperto "Boystown" sul Darknet, la più grande piattaforma pedopornografica del mondo ...Smantellata "Boystown", la più grande piattaforma mondiale di scambio di contenuti pedopornografici. La rete contava circa 40mila iscritti da ogni parte del mondo.