Il fastidioso bug che affligge Surface Duo | Punto Informatico

Dopo aver installato l'aggiornamento di aprile, gli utenti di Surface Duo hanno iniziato a segnalare la comparsa del......essere in grado di avviare il gioco è un problema piuttosto grande e può essere molto... Commenta nel nostro Forum Tags avvio del giocoCall of Duty Warzone impedisce l'avvioRedmi Note 10 Pro sembra avere problemi con lo swipe sullo schermo. Doversi utenti segnalano questo problema, ecco come risolvere.Dopo aver installato l'aggiornamento di aprile, gli utenti di Surface Duo hanno iniziato a segnalare la comparsa del fastidioso problema.