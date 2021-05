Dobbiamo aspettarci un aumento dei contagi dopo i festeggiamenti per lo scudetto all’Inter? (Di lunedì 3 maggio 2021) (foto: Ipa)Non capitava da undici anni. Ed è arrivato dopo nove titoli consecutivi dei rivali della Juventus. Questo spiega, ma non giustifica, i festeggiamenti visti ieri pomeriggio in piazza del Duomo a Milano, dopo la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. I giornali parlano di 30mila tifosi in festa nel centro del capoluogo lombardo. La domanda che tutti si pongono è se questo assembramento possa causare un aumento dei casi di positività al Sars-CoV-2 a Milano. Detto che il rischio di contagio all’aperto è minore che al chiuso (anche se il rischio zero non esiste), Wired ha scelto di affidarsi ai dati per provare a capire cosa possa avvenire. E lo ha fatto innanzitutto partendo da due eventi, sempre legati al mondo del calcio, che hanno portato molte persone a scendere per ... Leggi su wired (Di lunedì 3 maggio 2021) (foto: Ipa)Non capitava da undici anni. Ed è arrivatonove titoli consecutivi dei rivali della Juventus. Questo spiega, ma non giustifica, ivisti ieri pomeriggio in piazza del Duomo a Milano,la vittoria delloda parte dell’Inter. I giornali parlano di 30mila tifosi in festa nel centro del capoluogo lombardo. La domanda che tutti si pongono è se questo assembramento possa causare undei casi di positività al Sars-CoV-2 a Milano. Detto che il rischio dio all’aperto è minore che al chiuso (anche se il rischio zero non esiste), Wired ha scelto di affidarsi ai dati per provare a capire cosa possa avvenire. E lo ha fatto innanzitutto partendo da due eventi, sempre legati al mondo del calcio, che hanno portato molte persone a scendere per ...

xeleonoraaa : Che poi da uno che in bio scrive questo, cosa dobbiamo aspettarci? Io non mi aspetto di certo che attivi il cervello - christianrocca : RT @europea_lk: Cosa dobbiamo aspettarci dalle elezioni in Scozia Il 6 maggio si vota. Dalla misura della vittoria della premier uscente N… - Cito59697395 : Da un subumano COMUNISTA, dobbiamo aspettarci questo ed altro - EmySugaD : @cuddlyshoseok Non lo, soooooo forse una live dopo la clip ???? dobbiamo aspettarci di tutto - cuddlyshoseok : Quindi oggi fin'ora: -selca di Nam con spoiler sui capelli viola di non si sa chi -Jin su weverse -arsd -clip d… -