Ddl Zan, cos’è e perché sta creando tutte queste polemiche? (Di lunedì 3 maggio 2021) Il ddl Zan fa molto parlare di sé. Andiamo a vedere nel dettaglio però cosa regolamenta la legge più discussa del momento. Montecitorio (GettyImages)Il ddl Zan sta creando polemiche e una profonda spaccatura nella maggioranza tra i partiti di destra e quella di centro sinistra. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia (che però è all’opposizione) non vogliono che questa legge passi. Di parere opposto invece PD, Movimento 5 Stelle e Leu. La legge in questione è stata presentata da Alessandro Zan, deputato del PD. In particolare questa nuova norma dovrebbe regolamentare i reati e le conseguenti pene per chi si rende protagonista di discriminazioni su sesso e genere. La polemica è apertissima. I partiti di destra hanno anche attaccato Fedez e Chiara Ferragni per essersi schierati apertamente a favore del ddl. Ddl Zan, di cosa stiamo ... Leggi su chenews (Di lunedì 3 maggio 2021) Il ddl Zan fa molto parlare di sé. Andiamo a vedere nel dettaglio però cosa regolamenta la legge più discussa del momento. Montecitorio (GettyImages)Il ddl Zan stae una profonda spaccatura nella maggioranza tra i partiti di destra e quella di centro sinistra. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia (che però è all’opposizione) non vogliono che questa legge passi. Di parere opposto invece PD, Movimento 5 Stelle e Leu. La legge in questione è stata presentata da Alessandro Zan, deputato del PD. In particolare questa nuova norma dovrebbe regolamentare i reati e le conseguenti pene per chi si rende protagonista di discriminazioni su sesso e genere. La polemica è apertissima. I partiti di destra hanno anche attaccato Fedez e Chiara Ferragni per essersi schierati apertamente a favore del ddl. Ddl Zan, di cosa stiamo ...

AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - davidallegranti : Non è necessariamente omofobo chi ha perplessità, anche forti, sul DDL Zan, non è una vedova di Arcuri o Conte chi… - petergomezblog : Concertone, #Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Il Senato ha tempo di ridare il vitalizio a #Formigoni e non di tut… - GiCalvagna : RT @ultimenotizie: 'Se il Ddl Zan diventerà legge, il primo soggetto ad essere denunciato in base alle nuove disposizioni normative sarà pr… - tulliocp : @Iosonolagomma A me non interessa contestare fedez per i testi e meno che mai (purtroppo) dare ragione a quella, ma… -