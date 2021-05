Covid India, più di 3.400 morti nelle ultime 24 ore (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – Contagi e decessi in leggero calo in India, dove la pressione resta fortissima sul sistema sanitario. Secondo quanto riferito dal ‘Times of India’, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 368.147 casi di Covid e 3.417 morti. Ieri le autorità sanitarie Indiane avevano annunciato 3.689 decessi, il numero più alto registrato in un solo giorno dall’inizio della pandemia, e poco meno di 400mila contagi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – Contagi e decessi in leggero calo in, dove la pressione resta fortissima sul sistema sanitario. Secondo quanto riferito dal ‘Times of’,24 ore sono stati registrati 368.147 casi die 3.417. Ieri le autorità sanitariene avevano annunciato 3.689 decessi, il numero più alto registrato in un solo giorno dall’inizio della pandemia, e poco meno di 400mila contagi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid India India, altri 368mila casi di covid: verso i 20 milioni totali Continua la drammatica diffusione del Covid - 19 in India, anche se il bilancio giornaliero di 368.147 casi in calo per il secondo giorno rispetto al picco superiore a 400 mila di due giorni fa. In tutto, l India assomma 19,9 milioni di ...

Coronavirus, oggi: Bergamo, lunedì atterra volo con 131 passeggeri dall’India Il Sole 24 ORE Covid India, più di 3.400 morti nelle ultime 24 ore Secondo quanto riferito dal 'Times of India', nelle ultime 24 ore sono stati registrati 368.147 casi di Covid e 3.417 morti. Ieri le autorità sanitarie indiane avevano annunciato 3.689 decessi, il ...

India, altri 368mila casi di covid: verso i 20 milioni totali Continua la drammatica diffusione del Covid-19 in India, anche se il bilancio giornaliero di 368.147 casi è in calo per il secondo giorno rispetto al picco superiore a 400 mila di due giorni fa. In tu ...

