Cassano | «Scudetto Inter? Demerito della Juve Eriksen uomo simbolo»

(Di lunedì 3 maggio 2021) Antonioha parlato in merito alla vittoria dellodell’: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante nerazzurro Antonio, in diretta Twitch alla Bobo TV, ha commentato la vittoria dellodell’. «con merito? Ho molti dubbi, per me ci sono grandi demeriti soprattuttoe poi anche del Milan, anche se si poteva immaginare che avesse delle difficoltà. Il merito dell’è stato avere la continuità. La svolta è stata-Lazio contitolare, che per me è l’dello». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Antonio Cassano ha parlato in merito alla vittoria dello Scudetto dell'Inter: ecco le dichiarazioni dell'ex attaccante nerazzurro Antonio Cassano, in diretta Twitch alla Bobo TV, ha commentato la vitt ...