Caso Fedez | il direttore di Rai 3 Franco Di Mare convocato in Vigilanza Rai

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il monologo dial concertone del Primo Maggio qui il testo integrale è ormai diventato unpolitico. Sul palco il rapper ha attaccato la Lega sul ddl Zan e denunciato un tentativo di censura da parte della Rai. Viale Mazzini ha smentito, maha prontamente risposto su Twitter pubblicando un video che contiene la registrazione di una telefonata avuta con la vicedirettrice di RaiTre, Ilaria Capitani, e alcuni “suoi collaboratori” la sera prima di salire sul palco. Nella conversazione, piuttosto animata, il rapper viene invitato ad adeguarsi al sistema, a non fare nomi e cognomi e definiscono il testo “inopportuno”. Nel mattino di sabato 2 maggio è arrivata la contro-replica della direzione di RaiTre, che ribadisce come non ci sia stato alcun tentativo di censura e afferma che dal video sono stati operati dei tagli ad ...