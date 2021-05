Capozucca: “Non vedo colpe di Gattuso. Osimhen? Tanto pacco non lo è” (Di lunedì 3 maggio 2021) Capozucca: “Pareggio meritato, non vedo colpe di Gattuso. Osimhen? Tanto pacco non lo è…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Stefano Capozucca, DS del Cagliari, per parlare del match Napoli-Cagliari giocato ieri al Maradona, di Gattuso, Osimhen e di altro Queste le sue parole: SU NAPOLI – CAGLIARI “Napoli-Cagliari? Secondo me siamo venuti al Maradona con una convinzione diversa rispetto al passato perché reduci da 3 vittorie consecutive ma consci della forza del Napoli, una squadra molto forte con una classifica bugiarda per i valori che ha. Poteva lottare anche per posizioni più alte della classifica. -afferma Capozucca – C’era da lottare consapevoli della ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 3 maggio 2021): “Pareggio meritato, nondinon lo è…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Stefano, DS del Cagliari, per parlare del match Napoli-Cagliari giocato ieri al Maradona, die di altro Queste le sue parole: SU NAPOLI – CAGLIARI “Napoli-Cagliari? Secondo me siamo venuti al Maradona con una convinzione diversa rispetto al passato perché reduci da 3 vittorie consecutive ma consci della forza del Napoli, una squadra molto forte con una classifica bugiarda per i valori che ha. Poteva lottare anche per posizioni più alte della classifica. -afferma– C’era da lottare consapevoli della ...

