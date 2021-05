Calcio | Pogba via dal Manchester United se non accetta rinnovo

SkySport : ?? MAN UNITED-ROMA 6-2 Risultato finale ? ? #Fernandes (9') ? rig. #Pellegrini (15') ? #Dzeko (34') ? #Cavani (48')… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Raiola: 'Pogba al Real? Nulla è impossibile' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Raiola: 'Pogba al Real? Nulla è impossibile' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Raiola: 'Pogba al Real? Nulla è impossibile' - apetrazzuolo : MERCATO - Raiola: 'Pogba al Real? Nulla è impossibile' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pogba

Ma sedovesse dire di no, allora sarà inevitabile provare a cederlo in estate per non perderlo fra un anno a parametro zero. In questo caso, per sostituirlo, lo United punterebbe su uno fra ...Mino Raiola su PaulL'agente sportivo si è soffermato anche su un altro possibile pezzo pregiato del calciomercato estivo, Paul. Anche il centrocampista è assistito da Mino Raiola. Sul ...L’andata delle semifinali di Europa League per i ragazzi di Paulo Fonseca è già una mezza sentenza. L’unica formazione italiana rimasta in gara, la Roma, che era attesa dal difficile compito di fronte ...Paul Pogba ha partecipato a una serie di domande e risposte su "United Review". Gli hanno chiesto dei rivali più duri affrontati nella sua carriera e, tra tutti, ha evidenziato N'Golo Kanté, del Chels ...