Calcio: Moratti 'Per Inter è lo scudetto della tenacia' (Di lunedì 3 maggio 2021) "Mi è sempre piaciuto l'atteggiamento umile e gentile di Steven Zhang". ROMA - "È uno scudetto non sofferto, un fatto per nulla scontato, e sicuramente voluto a tutti i costi, con grande tenacia, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) "Mi è sempre piaciuto l'atteggiamento umile e gentile di Steven Zhang". ROMA - "È unonon sofferto, un fatto per nulla scontato, e sicuramente voluto a tutti i costi, con grande, ...

Gazzetta_it : Il tifoso #Moratti: '#Conte dejuventinizzato, è da rinnovo. Hakimi come Maicon. Lukaku, emozione pura' #scudetto… - Gazzetta_it : Zhang e i ringraziamenti per lo #scudetto 'Conte, mio padre, Moratti...' - beatone__ : RT @SkySport: Moratti: 'Inter di Conte ricorda quella del Trap. Kanté può essere acquisto alla Sneijder' - SkySport : Moratti: 'Inter di Conte ricorda quella del Trap. Kanté può essere acquisto alla Sneijder' - alemae69 : @mirkonicolino Per #Moratti quindi il basket non è passione...visto il livello del personaggio c’è da chiedersi se… -