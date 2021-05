Videogiochi | è giunto il momento che il Cyberpunk ceda il passo al Solarpunk?

Leggi su gqitalia

(Di domenica 2 maggio 2021) Da quando è uscito il primo Blade Runner, nel 1982, facciamo fatica ad immaginare la vita nel futuro baciata dai raggi di sole. E anche ici si mettono d'impegno, nel prospettare un mondo nel quale le luci artificiali sono l'unica cosa che ci separa dalla notte eterna. Ovviamente il titolo che viene subito in mente è2077, il titolo di CD Projekt RED uscito lo scorso dicembre che ha fatto parlare moltissimo di sé (e che non ha convinto del tutto), ambientato a Night City in uno scenario tipicamente distopico e decadente. Ma ci sono almeno altri duein uscita che, in modi diversi, ci fanno immergere nell'estetica cupa e piovosa di un futuro che definire deprimente è dire poco. Il primo è Stray, sviluppato da BlueTwelve Studio e che verrà pubblicato da Annapurna Interactive in ottobre per PlayStation ...