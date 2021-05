Trota salmonata in bianco, verde e arancio (Di domenica 2 maggio 2021) Ingredienti: 1 filetto di Trota salmonata 10 piselli freschi 2 carote di media grandezza 2 lime 50 gr di Yogurt greco Pane panko 6 fili di Erba cipollina Amido di mais Olio evo Zucchero semolato Sale fino Per la crema di piselli:Sgranare i piselli, sbollentarli, passarli in acqua fredda e frullarli con un po di acqua di cottura fino ad ottenere una crema liscia dopodiché aggiustare di sale. Per la crema di carote:Pelare le parote, tagliarli a piccoli pezzi , metterli in un contenitore da microonde con poca acqua, cuocere fino a che le carote non diventano morbide e frullare fino a ridurre in purea liscia, salare. Per la gelèe di lime:Spremere 1 lime e mezzo, versare in un pentolino e portare a bollore, aggiustare di sale e zucchero, unire qualche grammo di amido di mais sciolto in pochissima acqua, mescolare e far freddare. Per la salsa allo ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Ingredienti: 1 filetto di10 piselli freschi 2 carote di media grandezza 2 lime 50 gr di Yogurt greco Pane panko 6 fili di Erba cipollina Amido di mais Olio evo Zucchero semolato Sale fino Per la crema di piselli:Sgranare i piselli, sbollentarli, passarli in acqua fredda e frullarli con un po di acqua di cottura fino ad ottenere una crema liscia dopodiché aggiustare di sale. Per la crema di carote:Pelare le parote, tagliarli a piccoli pezzi , metterli in un contenitore da microonde con poca acqua, cuocere fino a che le carote non diventano morbide e frullare fino a ridurre in purea liscia, salare. Per la gelèe di lime:Spremere 1 lime e mezzo, versare in un pentolino e portare a bollore, aggiustare di sale e zucchero, unire qualche grammo di amido di mais sciolto in pochissima acqua, mescolare e far freddare. Per la salsa allo ...

