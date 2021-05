Temptation Island, Giulia e Pierpaolo potrebbero partecipare, Filippo: “Non decido io” (Di domenica 2 maggio 2021) Chi potrebbe partecipare nel nuovo cast della prossima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5, questa è la domanda che si stanno facendo i fan del programma condotto da Filippo Bisciglia, la quale sarebbe stata confermata nel palinsesto estivo Mediaset. Tra alcuni nomi che sono venuti a galla in queste ultime settimane, ci sarebbe anche quello della coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi i protagonisti dell’ultima edizione del GF VIP. A quel proposito, intervistato da Tommaso Zorzi ne “Il Punto Z”, Filippo Bisciglia avrebbe fatto un po’ di chiarezza riguardo hai Prelemi. Temptation Island, Filippo Bisciglia parla della coppia Giulia Salemi e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 2 maggio 2021) Chi potrebbenel nuovo cast della prossima edizione di, il reality show delle tentazioni di Canale 5, questa è la domanda che si stanno facendo i fan del programma condotto daBisciglia, la quale sarebbe stata confermata nel palinsesto estivo Mediaset. Tra alcuni nomi che sono venuti a galla in queste ultime settimane, ci sarebbe anche quello della coppia formata daPretelli eSalemi i protagonisti dell’ultima edizione del GF VIP. A quel proposito, intervistato da Tommaso Zorzi ne “Il Punto Z”,Bisciglia avrebbe fatto un po’ di chiarezza riguardo hai Prelemi.Bisciglia parla della coppiaSalemi e ...

