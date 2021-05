Retrogaming | verso l’Europa in Medal of Honor | Allied Assault

Leggi su tuttotek

(Di domenica 2 maggio 2021) Circa ottant’anni faed il mondo intero conobbero quell’incubo chiamato Seconda Guerra Mondiale e la stessa cosa fu nelconofSiamo agli inizi del 2002 e, sugli scaffali dei negozi di videogiochi di tutto il mondo, arriva il primo capitolo della celebre saga per PC. Dalla prima PlayStation, dunque, si passa sul fisso conof, una vera e propria chicca per gli amanti degli sparatutto in prima persona ambientati durante l’ultimo conflitto mondiale (e del). Un’evoluzione che fa registrare un netto miglioramento rispetto ai titoli precedenti, come il primo omonimo del 1999 e Underground del 2000, e che conferma di ...