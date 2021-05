Lazio-Genoa | Inzaghi | “Dobbiamo vincerle tutte! Costruiremo una rosa più forte”

(Di domenica 2 maggio 2021) Lasupera col brivido 4-3 ilal termine di una partita a dir poco emozionante.I capitolini continuano la propria rincorsa al quarto posto e dunque alla qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Il tecnico biancoceleste Simone, ai microfoni di Dazn, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Serie A,4-3: biancocelesti col brivido, continua la rincorsa Champions"I ragazzi oggi sono stati bravissimi. Abbiamo fatto 80 minuti di grandissimo calcio. Abbiamo fatto il record di 11 vittorie consecutive in casa. Per il quinto anno di fila saremo in Europa, ma noi vogliamo la Champions. Ilè un ottima squadra, con tanti giocatori di qualità. Negli ultimi 10 minuti abbiamo dato noi lo sprint al, peccato per il rigore ...

ROMA - L'allenatore del, Davide Ballardini , ai microfoni di Dazn , ha parlato della sconfitta per 4 - 3 rimediata dai suoi giocatori in casa della: "Nel primo tempo potevamo essere più attenti e compatti, ...ROMA - Lasi prende altri tre punti per la lotta al quarto posto.battuto 4 - 3 con un po' di sofferenza nonostante un dominio per 80'. Il tecnico Simone Inzaghi , nel post partita a Dazn, ha ...Alle 15 tre partite importanti per le zone alte e basse del campionato: Sassuolo-Atalanta, Napoli-Cagliari e Bologna-Fiorentina.Tra i giocatori chiamati da Simone Inzaghi per la partita contro il Genoa di questo pomeriggio all'Olimpico non c'era Felipe Caicedo. L'ecuadoriano non ha ancora risolto i problemi legati alla fascite ...