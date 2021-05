Inter scudetto | la Juve si congratula e tifosi si arrabbiano

(Di domenica 2 maggio 2021) “zioni all’per la vittoria del Campionato 2020/2021!”. Lantus, dopo 9 scudetti consecutivi, abdica. E dal proprio profilo Twitter fa i complimenti all’. Ci sono anche le parole del presidente bianconero Andrea Agnelli, che si rivolge al collega nerazzurro Steven Zhang. “Ben fatto Steven! Felice per te e orgoglioso di essere un tuo leale avversario sul campo e un amico fuori dal campo. Noi torneremo…”, dice Agnelli. Un fair play insolito per il calcio italiano. Una sportitivà che il popolontino, per usare un eufemismo, non apprezza. L’, per idellantus, rimane la società che nel 2006 si è appropriata dello ‘di cartone’, intestandosi un campionato vinto sul campo della ...

Commenta per primo Giancarlo Marocchi , ex giocatore della Juventus, ha parlato dell'campione d'Italia a Sky Sport . ' Per Conte lovale il doppio . L'è stata in alto e anche in basso, riuscire a farla diventare 'normalmente forte' è una gioia pazzesca. Era il suo obiettivo', le sue dichiarazioni.... ospita l'Atalanta che deve rispondere al Milan e riprendersi il secondo posto, rimandando inoltre la festadell'. A Napoli invece la squadra di Gattuso ospita il Cagliari che, dopo ...Il quotidiano La Repubblica ha intervistato l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, il quale non ha nascosto tutta la sua emozione.Materazzi: “Barella emozione pura. Scudetto Inter strameritato. Juve, ora scansati” Il grande ex: “Nicolò gioca ogni pallone come se fosse l’ultimo della vita. La svolta nel derby, se credi di essere ...