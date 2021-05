Elisa Isoardi, terminata la quarantena: domani in studio all’Isola (Di domenica 2 maggio 2021) Elisa Isoardi domani sarà in studio a L’Isola dei Famosi dopo l’avventura in Honduras Elisa Isoardi ha terminato la quarantena preventiva e domani sarà in studio all’Isola dei Famosi. Ha pubblicato in queste ore un post su Instagram dove rassicura i fan sulle sue condizioni di salute, dopo l’infortunio all’occhio avvenuto durante la permanenza in Honduras come naufraga. Da lì la Isoardi è stata costretta a lasciare il reality e a tornare in Italia per fare degli accertamenti. Tra i personaggi favoriti dal pubblico, Elisa ha dato una bella prova di sé durante la sua permanenza in Honduras. “L’isola dei famosi ha perso tanto senza di te”, scrive un utente tra i commenti al post della ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 maggio 2021)sarà ina L’Isola dei Famosi dopo l’avventura in Hondurasha terminato lapreventiva esarà indei Famosi. Ha pubblicato in queste ore un post su Instagram dove rassicura i fan sulle sue condizioni di salute, dopo l’infortunio all’occhio avvenuto durante la permanenza in Honduras come naufraga. Da lì laè stata costretta a lasciare il reality e a tornare in Italia per fare degli accertamenti. Tra i personaggi favoriti dal pubblico,ha dato una bella prova di sé durante la sua permanenza in Honduras. “L’isola dei famosi ha perso tanto senza di te”, scrive un utente tra i commenti al post della ...

