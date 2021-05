Correa all’intervallo: «Gol? Finalmente sto bene fisicamente e voglio continuare così» (Di domenica 2 maggio 2021) Correa è intervenuto al termine della prima frazione di gioco tra Lazio e Genoa: ecco le sue parole Lazio e Genoa si stanno scontrando sul campo dell’Olimpico, nel lunch match di questa domenica di campionato. Al termine dei primi 45 minuti di gioco, ecco le parole di Correa per i microfoni di DAZN: «Abbiamo fatto una partita di grande intensità, abbiamo messo loro dietro e abbiamo trovato il Gol con un po’ di fortuna ma prima o poi sarebbe arrivato visto come stavamo giocando. Dobbiamo continuare così. Anche quest’anno ho avuto qualche infortunio che mi ha frenato, ora sto bene fisicamente e voglio continuare così». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021)è intervenuto al termine della prima frazione di gioco tra Lazio e Genoa: ecco le sue parole Lazio e Genoa si stanno scontrando sul campo dell’Olimpico, nel lunch match di questa domenica di campionato. Al termine dei primi 45 minuti di gioco, ecco le parole diper i microfoni di DAZN: «Abbiamo fatto una partita di grande intensità, abbiamo messo loro dietro e abbiamo trovato ilcon un po’ di fortuna ma prima o poi sarebbe arrivato visto come stavamo giocando. Dobbiamo. Anche quest’anno ho avuto qualche infortunio che mi ha frenato, ora sto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

