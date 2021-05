**Calcio: Serie A, Lazio-Genoa 4-3** (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - La Lazio batte 4-3 il Genoa nel lunch match della 34esima giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. Le reti per i padroni di casa portano la firma di Correa, autore di una doppietta al 30' e al 56', Immobile a segno su rigore al 43' e Luis Alberto al 48'; per i rossoblù autogol di Marusic al 47', Scamacca su rigore all'80' e Shomurodov all'81'. In classifica la Lazio è sesta con 64 punti, il Genoa resta fermo a quota 36 in tredicesima posizione. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - Labatte 4-3 ilnel lunch match della 34esima giornata diA disputato allo stadio Olimpico di Roma. Le reti per i padroni di casa portano la firma di Correa, autore di una doppietta al 30' e al 56', Immobile a segno su rigore al 43' e Luis Alberto al 48'; per i rossoblù autogol di Marusic al 47', Scamacca su rigore all'80' e Shomurodov all'81'. In classifica laè sesta con 64 punti, ilresta fermo a quota 36 in tredicesima posizione.

sportmediaset : Bufera sugli arbitri: 'Giudizi truccati per arrivare in Serie A'. #SportMediaset - Eurosport_IT : Una grave denuncia fa tremare il mondo arbitrale ???? #SerieA | #Arbitri - SkySport : ? L'INTER VINCE ANCHE A CROTONE ?? La festa dei giocatori di Antonio Conte ?? Lo scudetto è a un passo ? ?… - TV7Benevento : **Calcio: Serie A, Lazio-Genoa 4-3**... - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Genoa 4-3, vittoria con brivido per i biancocelesti -