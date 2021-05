(Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - "Penso che lopossa essere per l'l'di un". Lo dice l'ex difensore dell', Graziano, all'Adnkronos, parlando della vittoria del Campionato da parte dei nerazzurri. "Adstagione - prosegue- abbiamo faticato e in Europa abbiamo deluso, ma quando abbiamo cominciato a giocare daabbiamo dimostrato di poter competere con tutti".

TV7Benevento : **Calcio: Bini, 'scudetto Inter è l'inizio di un ciclo vincente'**... - enrygattoj12 : RT @JoJordy07: Secondo @leleadani Guardiola sarebbe il miglior allenatore della storia del calcio. 1 champions vinta in 10anni di carriera… - JoJordy07 : Secondo @leleadani Guardiola sarebbe il miglior allenatore della storia del calcio. 1 champions vinta in 10anni di… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Bini

Il Denaro

22' OCCASIONE FOLGORE:al tiro dopo il corner, blocca Dani 32' OCCASIONE FOLGORE: Finessi schiaccia di testa e Dani, dopo il rimbalzo del pallone, mette sopra la traversa. 45' GOL FOLGORE! Il ...... 3' pt Valagussa (FC) Folgore Caratese (3 - 5 - 2): Pizzella;, Monticone, De Rosa; Kaziewicz (... Leggi anche- Serie D, Folgore Caratese - Varese in diretta Francesco Mazzoleni francesco.Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – “Penso che lo Scudetto possa essere per l’Inter l’inizio di un ciclo vincente”. Lo dice l’ex difensore dell’Inter, Graziano Bini, all’Adnkronos, parlando della vittoria de ...Goleada del Frosinone che, allo stadio “Vittorio e Paolo Testa” di Roma, batte 10-0 la Lazio C5 Global conquistando il secondo successo esterno della stagione. Partita in discesa per le ...