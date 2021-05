Calcio | Bertolino | ' scudetto Inter iniezione di fiducia anche per società e dirigenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag.(Adnkronos) - Loall'"è' una belladiper lae per la, oltre che per tutti quelli che hanno lavorato pesantemente". Lo ha detto all'Adnkronos Enrico, attore e conduttore televisivo, da sempre grande tifoso della squadra nerazzurra. "Per quanto è stato atteso -spiega- questoriprende una storiarotta tanto tempo fa. Ricordo uno striscione esposto in occasione del 18esimo, circa dieci anni fa, con su scritto 'e non finisce qui'. Beh, per un po' è finita lì, ma oggi quella bella storia è stata ripresa ed è, per citare Dante, un po' come essere tornati a 'riveder le stelle'. Dopo nove anni di Juventus, il colore della notte è ...