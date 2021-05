**Calcio: Agnelli si congratula con Zhang, ‘ben fatto Steven, noi torneremo’** (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – “Ben fatto Steven. Felice per te e orgoglioso di essere un tuo leale avversario in campo e amico fuori. Noi torneremo…”. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, si congratula così su Twitter con il numero uno dell’Inter, Steven Zhang, dopo la vittoria dei nerazzurri in campionato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – “Ben. Felice per te e orgoglioso di essere un tuo leale avversario in campo e amico fuori. Noi torneremo…”. Il presidente della Juventus, Andrea, sicosì su Twitter con il numero uno dell’Inter,, dopo la vittoria dei nerazzurri in campionato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

