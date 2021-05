Bambini e adolescenti in difficoltà: al via i Children’s Days (Di domenica 2 maggio 2021) Dei diritti, spesso negati, e delle fragilità di bambini e adolescenti, specie in questo momento di emergenza sanitaria, si parla ancora troppo poco. È noto infatti che la pandemia abbia finito per acuire tutti i fattori di rischio per il maltrattamento minorile, una piaga che riguarda ogni anno migliaia di bambini, vittime innocenti di trascuratezza e abusi. Leggi su vanityfair (Di domenica 2 maggio 2021) Dei diritti, spesso negati, e delle fragilità di bambini e adolescenti, specie in questo momento di emergenza sanitaria, si parla ancora troppo poco. È noto infatti che la pandemia abbia finito per acuire tutti i fattori di rischio per il maltrattamento minorile, una piaga che riguarda ogni anno migliaia di bambini, vittime innocenti di trascuratezza e abusi.

Ultime Notizie dalla rete : Bambini adolescenti 'Movida" di Alessandro Padovani al Trento Film Festival La trama è presto detta: dei bambini giocano alla guerra tra le case abbandonate di un paese della montagna bellunese. Due adolescenti costruiscono un triciclo a motore, passando l'estate con altri ...

Israele, anche 10 bambini fra le vittime dell'incidente sul Monte Meron Ci sono almeno 10 bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni fra le 45 persone rimaste uccise nella calca sul monte Meron, nel nord di Israele, durante il raduno di ebrei ultra - ortodossi per le celebrazioni della ...

Leucemia linfoblastica: dieta ipocalorica alleata della chemio
Leucemia linfoblastica acuta di tipo B, una dieta ipocalorica migliora la risposta alla chemioterapia secondo i risultati di una nuova ricerca I bambini e gli adolescenti con leucemia linfoblastica ac ...

I casi positivi salgono solo tra i bambini Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 mila nuovi casi positivi al coronavirus e 263 vittime di Covid. Secondo i dati settimanali diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, l’indice di contagio ...

